Emissaires de l’opposition à la Daf : Abdoulaye Baldé oppose son véto

L’idée d’Aly Ngouille Ndiaye de demander aux partis de l’opposition d'envoyer à la Direction de l’automatisation des fichiers (Daf) n’emballe pas totalement le leader de l’Union centriste du Sénégal (Ucs). En effet, pour Abdoulaye Baldé, la centaine de candidats à la candidature ne peut pas envoyer des émissaires au risque de faire régner une cacophonie et devenir du coup un remède qui produira plus de dégâts que le mal tant dénoncer par ses compères.



«Nous sommes déjà 104 candidats, si chacun envoyait un représentant là-bas (à la Daf), je pense que ce serait de la cacophonie et que nos conclusions ne seraient peut-être pas souvent les mêmes. », a-t-il relevé lors de la réception de Me Mame Adama Gueye, venu lui exposer l’idée de la plateforme de sécurisation de la présidentielle de février 2019.



Selon le maire de Ziguinchor, la meilleure façon de procéder serait d’ « harmoniser tout parce que c’est dans l’harmonisation de nos actions et dans la coordination que nous serons efficaces.»



Revenant sur la proposition du président du mouvement Senegaal Bou Bess, M. Baldé se dit séduit par l’idée et promet de faire son possible pour qu’elle produise l’effet escompté.