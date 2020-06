Emmanuel Macron commémore l'Appel du 18 juin sous le signe de l'amitié franco-britannique

Pour commencer le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle, Emmanuel Macron s'est rendu, jeudi 18 juin, au Musée de la Libération aux Invalides. Il s'est entretenu avec Hubert Germain, 99 ans, l'un des quatre derniers Compagnons de la Libération.



"Nous nous devons d'être inspirés par cette force d'âme", lui a déclaré le chef de l'État : "Votre courage, votre vertu au sens romain du terme, sont une fierté pour notre pays et nous inspirent encore. On fera en sorte que chaque jeune sache ce qu'il vous doit".



Dans le musée lui ont été présentés notamment le texte original de l'Appel, ainsi qu'une vitrine avec les photos des six femmes compagnons de la Libération.