Emploi des jeunes : 1 600 jeunes et femmes seront formés à travers le Projet Perspectives Jeunes Sénégal (PJS)

Le Groupe G2 Invest a lancé, ce jeudi 30 octobre, le Projet Perspectives Jeunes Sénégal (PJS), une initiative destinée à renforcer l’emploi et l’employabilité des jeunes et des femmes à travers tout le pays. Le projet vise à répondre aux défis persistants du chômage, de la vulnérabilité économique et de la migration irrégulière.Selon le directeur général du Groupe, Elhadji Boudy Sarr, « le PJS participe à répondre aux défis de l’emploi, de l’inclusion et de la lutte contre la migration irrégulière », en plaçant la jeunesse au cœur de la stratégie de développement. « Nous avons un effectif constitué d’un grand nombre de jeunes et de femmes et nous devons mener ce genre d’initiative pour mieux impacter leur vie », a-t-il déclaré.Le projet sera mis en œuvre en deux phases. « La première, d’avril 2025 à décembre 2026, ciblera 1 600 jeunes et femmes dont 60 % devront être insérés dans le marché du travail. La seconde phase, prévue à partir de 2027 pour quatre (4) ans, ambitionne de toucher un nombre encore plus important de bénéficiaires », a détaillé M. Sarr.Les formations porteront sur des métiers à forte demande dans des secteurs variés tels que « le nettoyage, la sécurité, l’agroalimentaire, l’immobilier, l’intérim et autres, afin d’offrir des débouchés réels après la formation. » Le PJS sera déployé dans plusieurs localités, notamment à Thiès, Ziguinchor et Kaolack.Le projet bénéficie du soutien du ministère des Sports et de la Jeunesse, des collectivités locales et d’autres partenaires institutionnels. Le représentant du ministre, Serigne Saliou Diène, a salué « un projet complet qui prend en compte la formation, l’insertion et l’accompagnement jusqu’à la stabilité sociale », ajoutant qu’il s’inscrit pleinement dans la vision du programme « Sénégal 2050 ».Les maires Abdoul Aziz Paye et Mamadou Ndione ont également exprimé leur engagement à appuyer cette initiative, saluant une démarche « porteuse d’espoir pour la jeunesse sénégalaise ».