Emplois : le ministère du Travail va signer un partenariat avec des entreprises privées, jeudi

Le ministère du Travail de l’Emploi et des Relations avec les Institutions va procéder à la signature de conventions de partenariat avec des entreprises privées partenaires. La cérémonie est prévue jeudi 20 mars à 9 heures, à la Sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio. Y prendront part, principalement des acteurs de l’administration publique, du patronat, des organisations syndicales, des partenaires techniques et financiers de la direction de l’Emploi, des entreprises partenaires et des stagiaires.



Selon un communiqué, rapporte l’Aps, cette cérémonie entre dans le cadre de la mise en œuvre de la convention Etat-employeurs privés pour la promotion de l’emploi des jeunes et à formaliser l’accord entre la direction de l’Emploi et les entreprises partenaires, tout en renforçant les relations et les engagements mutuels en faveur de l’insertion des demandeurs d’emploi.



Une occasion de renforcer les synergies entre le secteur public et le secteur privé, permettant ainsi d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration.