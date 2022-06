Emprisonnement des députés de l'opposition : un député français dénoncée "l'instrumentalisation" de la justice sénégalaise

« La démocratie Sénégalaise est piétinée. La liberté de manifester est entravée, la justice instrumentalisée. Les députés d’opposition DÉTHIÉ FALL, MAME DIARRA FAM, BARA DOLLY MBACKÉ et Le maire AMETH AÏDARA doivent être libérés», a-t-il tweeté.

Député de Seine-et-Marne, et Premier secrétaire du Parti socialiste en France, Oliver Faure a dénoncé dans un tweet, l'emprisonnement des députés Déthié Fall, Mame Diarra Fam, Bara Doly et le maire Ahmed Aïdara. Selon lui, la démocratie sénégalaise est "piétinée" et la justice "instrumentalisée". Il a demandé demandé leur libération.