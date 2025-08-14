En Afrique, le difficile financement des projets d'accès à l'eau

Financement sur le long terme

L’un des enjeux pour approvisionner correctement en eau tous les Africains, souligne également Mathieu Le Corre, c'est le financement sur le long terme. Dans un projet, « il y a les coûts de premier établissement qui sont très souvent apportés par des bailleurs internationaux. Ensuite, l'hypothèse est faite que le tarif, c'est-à-dire ce que les usagers vont payer, permettront de couvrir les coûts de fonctionnement de moyen-long terme du service. Or, en réalité, souvent, cela ne permet pas de couvrir l'ensemble des coûts de renouvellement. » Aux yeux de Mathieu Le Corre, pour assurer un service durable dans le temps, une triple approche pourrait être efficace : usager, finance publique, et partenaires internationaux.



À travers ce sommet, l'un des objectifs, c'est de mobiliser des financements climats. Car l'accès à l'eau est aussi une question d'adaptation, adaptation à la raréfaction de certaines ressources en eau, adaptation aussi à des événements climatiques, comme des inondations, qui peuvent détruire des infrastructures.



Par ailleurs, « il y a eu des expériences avec des crédits carbone », se souvient Mathieu Le Corre. « Un opérateur qui passerait d’un groupe électrogène pour pomper à des panneaux solaires réduirait ses émissions et pourrait prétendre à des crédits carbones. Mais à ma connaissance, c’est encore balbutiant dans le secteur de l’eau. »