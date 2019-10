En Allemagne, l’auteur de l’attentat de Halle a avoué sa motivation antisémite

L’auteur de l’attaque contre une synagogue et un restaurant turc de Halle, en Allemagne, a avoué la motivation antisémite de son acte, a annoncé vendredi 11 octobre le parquet général de Karlsruhe.



Le tueur, Stephan Balliet, 27 ans, a reconnu ce motif jeudi soir, lors d’un « très long » interrogatoire par un juge, selon un porte-parole du parquet. Après avoir en vain tenté d’entrer, en plein Yom Kippour, dans la synagogue de Halle, où priaient 51 fidèles, il avait tué une passante au hasard puis un homme dans un restaurant turc.



Un manifeste publié sur internet

Dans la vidéo de ses actes, postée sur une plate-forme de streaming, il niait l’existence de la Shoah et s’en prenait aux juifs. Il a aussi publié sur Internet un « manifeste » dans lequel il exprime ses vues antisémites.



Les autorités juives allemandes ont depuis critiqué l’insuffisance des mesures de protection des synagogues et lieux de culte. Le gouvernement d’Angela Merkel a promis jeudi de renforcer cette protection.



La communauté juive allemande est en plein essor en Allemagne, soixante-quinze ans après le génocide, à la faveur de l’arrivée depuis le début des années 1990 de nombreux juifs de l’ex-URSS. Elle compte quelque 225 000 personnes.