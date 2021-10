En Centrafrique, les effets de l’embargo sur les armes

La République centrafricaine. Pays meurtri par les crises politiques et militaires intempestives, par des coups d’Etat à répétition depuis son indépendance. Territoire d’Afrique centrale au sous-sol particulièrement riche dont on ne parle que lorsqu’on évoque la violence et les guerres qui s’y déroulent ou encore les frasques de certains de ses dirigeants. En 2013, les Nations-Unies placent la Centrafrique sous embargo et interdit à quiconque de lui vendre ou lui fournir des armes.

RFI

