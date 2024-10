En Floride, l'ouragan Milton laisse derrière lui 16 morts et des milliards de dollars de dégâts

Près de 3 millions de foyers et de commerces privés d'électricité

Les habitants de la Floride commençaient à déblayer, vendredi 11 octobre, les débris charriés par les vents de l'ouragan Milton , qui a traversé l'État dans la nuit de mercredi à jeudi et causé la mort de 16 personnes sur son passage.Bien que Milton n'ait pas provoqué la catastrophe attendue, il a fait de nombreux dégâts et les opérations de déblaiement pourraient prendre plusieurs semaines, voire des mois dans certaines zones."Cela vous montre ce dont mère Nature est capable", a déclaré Chase Pierce, qui a vu des transformateurs électriques exploser et une ligne électrique tomber dans son jardin.Les analystes estiment que Milton pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars aux assureurs. La Maison Blanche a promis l'aide du gouvernement alors que l'étendue des dégâts est encore en train d'être évaluée.L'administration Biden a déclaré que l'agence fédérale de gestion des situations d'urgence (Fema) aurait besoin de se voir attribuer des fonds supplémentaires par le Congrès et a appelé les parlementaires à agir.Pour les habitants de la Floride, le passage de Milton est un nouveau désastre, alors que l'État a été balayé il y a deux semaines par l'ouragan Helene.Au moins 16 décès liés au passage de Milton ont été recensés, a rapporté CBS News, citant les autorités. Dans le comté de Sainte-Lucie, plusieurs personnes ont été tuées par des tornades provoquées par l'ouragan, selon des responsables locaux.Quelque 2,75 millions de foyers et de commerces restaient privés d'électricité jeudi soir, selon Poweroutage.us. Les coupures de courant provoquées par le passage de l'ouragan Helene avaient duré plusieurs jours dans certaines parties de l'État.Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis , a estimé lors d'un point-presse que, bien que le pire scénario ait été évité, les dégâts restaient considérables.