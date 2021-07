En Mauritanie, Macky signe sept (7) accords portant sur la justice, pêche et transport

Le Président Macky Sall, en compagnie de la Première dame Marieme Sall, est depuis hier, lundi à Nouakchott dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de deux jours en Mauritanie.



Dans le cadre de cette visite de travail et d’amitié du Président Macky Sall en Mauritanie, "sept accords ont été signés au Palais de la République (mauritanien) devant les deux chefs d’Etat", a appris PressAfrik des services communicationnels de la Présidence du Sénégal.



Ces accords portent notamment sur des questions relatives "à la justice, à la pêche et au transport."