En fin de contrat à partir du 1er janvier avec le Real, Sergio Ramos courtisé par le Psg

À partir du 1er janvier, Sergio Ramos, le défenseur de l'Espagne et du Réal Madrid sera libre de négocier avec n'importe quel club et s'il trouve un accord avec une écurie. Même s'il est âgé de 34 ans, il reste l'un des, voire le, meilleurs défenseurs du monde, sachant qu'il marque de plus en plus de buts.



Le PSG lui offre trois ans de contrat



Ainsi, dans son édition du jour, "As" lâche une véritable bombe : le Paris Saint-Germain serait entré dans la danse pour le récupérer ! Le club parisien, qui ne lui fera une offre officielle qu'en janvier, afin de rester dans la légalité, compte lui proposer 20 millions d'euros par an (il touche actuellement une somme proche des 12 M€ nets à Madrid) sur un contrat de trois années. Car c'est bien la durée qui pose problème.