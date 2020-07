En fin de contrat prêt en Turquie le 26 juillet, Pape Alioune Ndiaye n'a aucune envie de retourner à Stoke City

Pape Alioune Ndiaye devrait faire son retour à Stoke City à la fin de son contrat de prêt à Trabzonspor prévu le 26 juillet prochain. Visiblement séduit par le club turc et le championnat, l’international sénégalais serait contre un retour en Angleterre.



Selon les éléments fournis par les médias turcs, et relayées par Africa Top Sports, PAN n’aurait aucune intention de revenir à Stoke City en Championship (deuxième division anglaise). Le milieu de terrain voudrait continuer son parcours à Trabzonspor.



Les sources turques informent d’ailleurs que le joueur de 29 ans aurait fait part de ses envies à Trabzonspor. Le club va devoir prendre une décision concernant l’avenir de l’ancien joueur de Galatasaray à la fin de la saison.



Sous contrat jusqu’en 2022 avec Stoke City, Pape Alioune Ndiaye serait fixé sur son sort dans les semaines à venir. Cette saison, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en 12 rencontres avec Trabzonspor.