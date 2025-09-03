En prélude au Gamou de Ndiassane, Touba envoie une délégation auprès du Khalife général des Kounta

À quelques jours du Gamou annuel de Ndiassane, prévu le jeudi 11 septembre prochain, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a envoyé une délégation auprès du Khalife général de Akh-Loul Kountiyyou, Serigne Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta.
Conduite par Serigne Abdou Samad Mbacké, la délégation de Touba a transmis le message de proximité et de fraternité du guide des Mourides. Les discussions ont mis en lumière les « liens familiaux et religieux qui unissent, depuis des générations, les héritiers de Mame Serigne Touba et de Mame Cheikh Bou Mouhamed Kounta. »
Cette démarche s’inscrit dans la tradition de solidarité et de respect mutuel entre les grandes familles religieuses du Sénégal, qui réaffirment ainsi leur volonté commune de maintenir l’unité et de renforcer la paix sociale à l’occasion de ce rendez-vous spirituel majeur.
