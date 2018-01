En tournée à Fatick, Ousmane Sonko dénonce la haute surveillance dont il fait l'objet

Le député et non moins président de Pastef/les Patriotes, Ousmane Sonko, a dénoncé avec énergie, via sa page Facebook, la surveillance policière dont il fait l’objet. Et, ceci à l’occasion d’une tournée à Fatick, la ville natale du président de la République Macky Sall.