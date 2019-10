En voyage à Bruxelles, Pascal Affi N’Guessan va-t-il rencontrer Laurent Gbagbo?

Depuis sa libération sous conditions en janvier dernier, Laurent Gbagbo réside à Bruxelles en attendant l’appel de son procès pour crimes contre l’humanité. Les deux hommes sont en froid depuis leur rencontre avortée de mars dernier, alors que le FPI reste profondément divisé.



Le désaccord entre Laurent Gbagbo et son ex-Premier ministre devient évident en mars dernier. En escale à Paris, Pascal Affi N’Guessan devait poursuivre vers Bruxelles, mais a finalement fait demi-tour vers Abidjan en apprenant les conditions de la rencontre avec le fondateur du FPI. A savoir, qu’il remette sa démission de la présidence du parti.



En sa qualité de président de la région du Moronou, Affi N’Guessan est aujourd’hui à Bruxelles, où il assiste aux Journées internationales de promotion de l’attractivité des villes et régions ivoiriennes. Officiellement, son agenda ne prévoit pas de rencontre avec son mentor, toujours assigné à résidence. Mais des deux côtés, on affirme que la porte du dialogue reste ouverte.



Frange dissidente



Pascal Affi N’Guessan prend la tête du Front populaire ivoirien en 2001, quand Laurent Gbagbo, fraichement élu président de la République, lui en confie les rênes. Mais aujourd’hui, l’ex-numéro un ivoirien se réclame de la frange dissidente du FPI, menée par le secrétaire général Assoa Adou.



Selon le politologue Sylvain N’Guessan, à défaut de rencontrer l’ex-chef d’Etat ivoirien, il n’est pas exclu que Affi prenne langue avec son entourage bruxellois, dont certains sont favorables à une réconciliation entre les deux hommes, condition essentielle à la réunification du parti.



Pour l’analyste, un rendez-vous renforcerait politiquement l’ex-Premier ministre, de plus en plus isolé et critiqué au sein de l’opposition. Alors qu’une candidature de Gbagbo à la présidentielle de 2020 semble de plus en plus compromise.