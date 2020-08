En voyage dans le Sud, le ministre Alioune Sarr invite les Sénégalais à découvrir Cap Skirring et Ziguinchor

Pour promouvoir le Tourisme domestique, le ministre Alioune Sarr s’est rendu en Casamance ce week-end à la découverte des coins magnifiques de Ziguinchor et Cap Skirring: « deux destinations de rêve », selon lui, à travers un post publié sur sa page Facebook.



« Nous avons découvert l’originalité de la Casamance accueillante, où se confondent diversité culturelle et richesse naturelle extraordinaire.



Une région verdoyante où océan, fleuve, mangroves, palmeraies, rizières, forêts profondes et savane se côtoient.

Une Casamance envoûtante, accentuée par la majesté des fromagers et des baobabs qui se dressent tels les remparts d'une civilisation authentique et d'un patrimoine naturel millénaire, que nous pouvons découvrir en pirogue, en kayak, en vélo ou en auto.



J’invite les sénégalais, de tout âge, à découvrir l’intérieur du pays en général et en particulier notre chère Casamance et ses multiples richesses et à accompagner le développement du tourisme domestique », a écrit le ministre du Tourisme et des Transports aériens sur le réseau social, accompagné de quelques photos.