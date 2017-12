Encore des troubles au «Marché Bou Bess» de Pikine: les policiers sur les lieux depuis ce matin

Les forces de l’ordre ont envahi les alentours du «Marché Bou Bess» de Pikine pour éviter les heurts qui risquent d’embraser cette localité. Et pour cause, les autorités locales de Djeddah Thiaroye Kao et celles de Wakhinane revendiquant chacune la paternité dudit marché ont délégué des collecteurs pour récolter les taxes journalières, créant un face-à-face qui risquait de mal se terminer.



Ledit marché, octroyé par un arrêté préfectoral à la commune de Djeddah Thiaroye Kao a incité les dirigeants de cette commune de Pikine à s’y présenter ce matin pour récolter les taxes municipales. Mais face à la résistance des conseillers de Wakhinane Nimzatt, les préfets de Pikine et de Guédiawaye ont dû recourir aux forces de l’ordre pour éviter que la tension ne dégénère en bataille rangée.



Les concertations sont actuellement en cours pour essayer de trouver des points de convergence. Mais déjà, les premières propositions faisant état d’une gestion commune a été rejetée par les deux parties.



En janvier 2017, la Cour Suprême avait jugé que la gestion de ce marché revenait à Djeddah Thiaroye Kao. Mais ce verdict n'a jamais été avalisée par Wakhinane Nimzatt