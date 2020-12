EndSARS : Des célébrités demandent justice pour les manifestants au Nigeria

Un certain nombre de militants et de célébrités internationales ont écrit au président nigérian, Muhammadu Buhari, pour demander que justice soit rendue aux manifestants emprisonnés pour avoir manifesté contre les brutalités policières au Nigeria.



La lettre, signée par des personnalités telles que la militante Greta Thunberg et la chanteuse Alicia Keys, demande au président nigérian de libérer les manifestants, d'enquêter sur les forces armées et de garantir le droit de manifester pacifiquement.



Ils affirment qu'en tant que partisans du mouvement Black Lives Matter, ils ne peuvent pas rester silencieux lorsque des atrocités sont commises par des pays africains.



En octobre, les manifestations contre la brutalité policière au Nigeria ont dégénéré en violence lorsque des soldats ont ouvert le feu sur des manifestants dans le hub commercial de Lagos.



Depuis lors, les militants impliqués dans les manifestations disent avoir été pris pour cible par les autorités.



Un certain nombre d'entre eux ont vu leurs comptes bancaires gelés par la Banque centrale nigériane et certains ont été détenus sans inculpation, avant d'être finalement libérés.