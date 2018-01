Endométriose: De nouvelles recommandations pour améliorer le diagnostic et la prise en charge

La @HAS_sante publie les nouvelles recos destinées aux pros de santé pour l'#endometriose.#ENDOmind a pu représenter & faire entendre la voix des patientes.Des avancées mais aussi la mise en évidence de lacunes à combler. 1 travail à poursuivre !https://t.co/6AfhpEULYR https://t.co/XGeLg5usKj — Association ENDOmind (@ENDOmindFrance) 17 janvier 2018

Le rapport, dont la version précédente datait de 2006, ne contient pas de modifications majeures mais alerte sur les progrès nécessaires en matière de diagnostic et de prise en charge des patientes.Une absence d’étude épidémiologique « Les professionnels doivent délivrer une information adaptée sur les alternatives thérapeutiques, les bénéfices et les risques attendus de chacun des traitements, le risque de récidive et les enjeux de fertilité », estiment le CNGOF et la HAS. Associée à la rédaction, Nathalie Clary, présidente de l’association ENDOmind, insiste quant à elle sur « les lacunes qui doivent être comblées, notamment l’absence d’étude épidémiologique ». Depuis quelques années, la pathologie est davantage sous le feu des projecteurs grâce aux célébrités qui en souffrent. Laëtitia Milot, Enora Malagré, Imany ou encore Lena Dunham ont ainsi contribué à une meilleure médiatisation de l’endométriose. Entre 2 à 4 millions de Françaises atteintes Ce phénomène est en partie à l’origine de la publication de ces nouvelles recommandations. « Les patientes sont devenues des interlocutrices très présentes grâce à des associations nombreuses et pertinentes », lit-on dans le document. Auparavant, la pathologie était longtemps restée méconnue, avec à la clé un retard de diagnostic potentiel de 6 à 10 ans. Pourtant, 6 à 10 % des femmes en âge de procréer en sont atteintes, indiquent d’anciennes données du ministère de la Santé. L’association ENDOmind évalue entre 2 et 4 millions le nombre de malades françaises. Parfois asymptomatique, l’endométriose entraîne des risques d’infertilité et peut causer de très fortes douleurs, des menstruations difficiles ou encore des troubles urinaires.