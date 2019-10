Energie: Le Sénégal et le Millennium Challenge Corporation signent au accord de plus de 350 milliards FCFA

Après la mise en œuvre du programme visant à réduire la pauvreté à travers la croissance économique et qui s'est matérialisé par un premier compact de 540 millions de dollars, le Millennium Challenge Corporation (MCC) et le gouvernement du Sénégal ont signé jeudi un accord dans le cadre du second compact dédié à l’énergie avec un montant de 600 millions de dollars, soit près de 353 milliards FCFA.



La somme est répartie comme suit, 550 millions de dollars en don (323 milliards FCFA), de la part des USA, plus la contribution du Sénégal de 50 millions de dollars (29 milliards FCFA). Ce qui fait un montant global de 600 millions de dollars. En lien avec le processus de formulation du compact, l’Etat du Sénégal, représenté par le ministre de l'Energie, Mahamadou Makhtar Cissé et le MCC ont initié un travail d’élaboration d’une feuille de route "Electricité globale" valable jusqu’en 2035. Regardez la vidéo !!!