Enlèvement Maduro : «Aux USA, la presse est claire contre l’agression» que l’Europe, estime Mélenchon

Le leader de la France Insoumise (LFI, gauche radicale), Jean-Luc Mélenchon, a estimé ce dimanche que la presse américaine «est plus claire contre l’agression du Venezuela que nombre d’Européens totalement vassalisés», dans une déclaration.



L’opposant dit avoir «noté» aussi «un certain consensus transpartisan» contre «le suivisme inconditionnel et irresponsable de Macron», qui a salué «la fin de la dictature», après l’enlèvement et l’exfiltration de Nicolas Maduro aux Etats-Unis.



Face à toutes les incertitudes de la situation, Mélenchon croit enfin que «le droit international est la seule garantie à la paix», appelant à n’en «accepter aucune dérogation», surtout que «le pétrole est la cause réelle de l’intervention» de Donald Trump dans la politique vénézuélienne.