Enquête 2021-2024 : reconstitution des faits pour le cas Pape Abdoulaye Touré

Dans le cadre de l’enquête sur les événements survenus entre février 2021 et mars 2024, les enquêteurs de la Section de recherches ont franchi une nouvelle étape en procédant à la reconstitution des faits pour le cas de Pape Abdoulaye Touré. Selon Les Échos, cette démarche intervient après une série d’auditions menées auprès des victimes ou de leurs familles, dans un dossier marqué par des allégations de tortures et plusieurs décès.



Pour cette reconstitution, les gendarmes ont repris avec Pape Abdoulaye Touré l’ensemble du déroulement de son interpellation. Le parcours, les circonstances de son arrestation, le lieu où il affirme « avoir été torturé et la nature des sévices subis ont été minutieusement reconstitués. » Le journal rapporte qu’il a fourni aux enquêteurs une description complète des faits, sans omettre aucun détail.



Cette opération s’inscrit dans une enquête qualifiée de “sérieuse et rigoureuse” par des sources citées par le quotidien, dans un contexte où plusieurs victimes auraient survécu à des blessures graves, tandis que d’autres ont succombé ou ont été tuées par balles lors des manifestations de cette période. Les investigations en cours visent à établir les responsabilités dans ces actes présumés de violations graves des droits humains.



Les émeutes politiques entre 2021 et 2024 avaient fait plusieurs dizaines de morts. Bien qu’une loi d’amnistie ait été votée pour couvrir cette période, entraînant la clôture des procédures initiales, la réouverture des dossiers a été largement réclamée par les familles des victimes, la société civile et les organisations de défense des droits humains.



Pour répondre à cette exigence sociale, les nouvelles autorités ont constitué, au sein de la Section de recherches, une équipe spécialement dédiée à la reprise des investigations. Les premiers éléments recueillis et les reconstitutions entreprises laissent entrevoir une progression méthodique de l’enquête, qui devrait se poursuivre sur plusieurs mois.



Selon Les Échos, le travail de terrain se poursuit, et les enquêteurs entendent multiplier les diligences pour lever progressivement le voile sur l’ensemble des faits liés à cette période marquée par de graves tensions politiques.