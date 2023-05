Enquête Cour des comptes : Idy veut que la loi s’applique si Diatara est coupable

La Cour des comptes a commencé à fouiller dans la gestion de l’ancien ministre des Sports, Yankoha Diatata, notamment les fonds alloués par l'Etat pour la Coupe du monde 2022. Interpellé sur la question, son mentor Idrissa Seck a demandé à ce que la loi s’applique si toutefois, son directeur de campagne est coupable.Idrissa Seck qui fait face actuellement à nos confrères du groupe E-media pour un entretien exclusif, a réagi sur la question. D'emblée, il invoque les versets du Coran : "Dieu a dit : lorsque te parvient une nouvelle venant d'un pervers, vérifie là avant que par ignorance tu portes atteinte à l'honorabilité d'un homme et que cela soit pour toi source de regret".Il a rappelé par la suite que lui-même a fait l'objet d'accusations de la part de l'ancien président sénégalais. « Que moi-même j'ai été accusé par Abdoulaye Wade (ancien président de la République) jusqu'à présent il y a des Sénégalais qui pensent que je leur ai pris 40 milliards F Cfa et ce jusqu'à aujourd'hui malgré mon non- lieu total ».Avant de faire savoir que si l'ancien ministre des Sports est coupable de ce qu'on l'accuse que justice soit faite. « Pour être simple, si Yankhoba Diattara est coupable d'actes délictueux que la loi s'applique avec toute sa rigueur. Et même si je suis président de la République, et que le rapport se retrouve sur mon bureau et qu'il soit fautif, il sera sanctionné », a-t-il promis.