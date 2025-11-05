Enquête EDS de l'ANSD 2023 : le Sénégal compte 18 126 390 habitants dont 50,6% d'hommes

En 2023, la population résidente du Sénégal est estimée à 18 126 390 habitants, dont 8 947 496 femmes (49,4 %) et 9 178 894 hommes (50,6 %). C'est ce qui ressort du rapport final de l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) 2023, réalisé dans le cadre de la Stratégie nationale de Développement de la Statistique, et rendu public par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) le 31 octobre dernier. Selon le document parcouru par PressAfrik, "le rapport de masculinité met en évidence une légère supériorité numérique des hommes par rapport aux femmes, qui se traduit par un effectif relatif de 102,6 hommes pour 100 femmes".
En effet, détaille l'Ansd, "La population résidente en milieu urbain (9 922 399, soit 54,7%) est plus nombreuse que celle du milieu rural (8 203 991, soit 45,3%)". Ce chiffre acte un bouleversement sociétal majeur.
En effet, le Sénégal a irrémédiablement basculé dans l'ère urbaine. Cette transition, loin d'être soudaine, s'est accélérée de manière spectaculaire, le taux d'urbanisation passant de 45,2% en 2013 à 54,7% en 2023. Cette poussée des villes s'accompagne d'une "répartition géographique inégale" criante, avec une densité nationale moyenne de 92 habitants au km² qui masque des écarts abyssaux, "de 15 habitants au km² dans la région Kédougou à 7 478 habitants au km² pour la région de Dakar."
L'analyse de la structure par âge "met en évidence la jeunesse de la population du Sénégal". "Les moins de 15 ans représentent 39,1% de la population", peut-on lire dans le document.
Cette jeunesse est le trait le plus saillant du paysage démographique. L'âge médian, qui est de "19,0 ans au niveau national", en est la preuve chiffrée : "une Sénégalaise sur deux a moins de 20 ans".
Le "ratio de dépendance démographique [qui] se situe à 75,2%" – et qui grimpe à "92,7 %" en milieu rural – signifie que la population active doit supporter le poids d'une large population à charge, principalement des enfants.
Cette structure d'âge jeune définit avec une précision les priorités en matière de santé publique. D'un côté, "la proportion élevée d'enfants en bas âge (12,4 % de l’ensemble, soit un effectif de 2 243 737 individus) devrait justifier l’attention particulière à accorder à la santé infantile, à la nutrition et aux programmes élargis de vaccination."
Les femmes en âge de procréer représentent environ 25 % de la population totale
De l'autre, "les femmes en âge de procréer (15–49 ans) représentent environ 25 % de la population totale (soit 4 528 260 individus)". Cette donnée est "déterminante pour les programmes de santé de la reproduction, de planification familiale, et de santé maternelle." L'avenir démographique du pays et le bien-être des familles sénégalaise se jouent en grande partie dans la qualité des services offerts à ces 4,5 millions de femmes.
