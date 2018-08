Enquête de la Centif contre Cheikh Aguibou Soumaré : Le camp de l’ancien PM dément L’Observateur

Cheikh Aguibou Soumaré et Cie démentent l’information selon laquelle la Centif serait lancée à leurs trousses. Selon Mapenda Mbaye, l’ancien Premier ministre sous Wade, et non moins candidat à la prochaine élection présidentielle ne fait l’objet d’aucune cabale de la part des autorités.