Enquête sur le naufrage de migrants dans la Manche en 2021: un garde-côte britannique auditionné

La nuit du 24 novembre 2021, Neal Gibson est de service à l'unité des garde-côtes britanniques, en sous-effectif ce soir-là. C'est lui qui décroche lorsque Moubin, 16 ans, appelle pour signaler que son embarcation prend l'eau. Un appel de 20 minutes, qui se répétera plusieurs fois. L'avocate de la Commission le questionne : « Avez-vous demandé à Moubin d'arrêter d'appeler les garde-côtes ? »



Neal Gibson lui répond : « Oui, mais ce que je voulais lui faire comprendre, c'est que les secours étaient en route et qu'on recevait beaucoup d'appels, avec des informations différentes. Je lui disais d'être patient. On avait des appels toutes les dix minutes et ça nous empêchait de nous concentrer sur la situation en mer à ce moment-là. »



« Mais est-ce que ça fait partie de la procédure, de dire "n'appelez pas les gardes-côtes" ? », poursuit l’avocate de la Commission.



« Non, ce n'est pas la procédure, mais c'est une façon de gérer les incidents, tente de justifier Neal Gibson. Ils répétaient "on va tous mourir, on va tous mourir". J'ai pensé qu'ils exagéraient parce que le bateau n'arrivait pas assez vite. Vous savez, on a souvent ce genre d'appels et quand on ne sait pas précisément ce qu'il se passe, qu'on entend au bout du fil des "on va tous mourir", c'est très difficile. Il y a d'un côté ce que l'on dit au téléphone, et de l'autre, on est démuni. On sait où ils se trouvent, on veut leur envoyer un bateau. Mais on n'y arrive pas. »



Le garde-côte éclate en sanglots. Dans le flou de la soirée, les secours ne parviendront pas à localiser l'embarcation. Moubin fait partie des 33 personnes qui finiront noyées.