Préparation Coupe du monde U17 Qatar 2026 : 25 “Lionceaux” convoqués pour le regroupement

L’équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal poursuit sa préparation en régime d’internat du 24 au 27 septembre 2026 à l’Institut Diambars de Saly.
À cet effet, 25 “Lionceaux” sont convoqués pour ce regroupement. Ils sont attendus le 24 septembre 2026 à partir de 09h00 à l’ancien siège de la Fédération, à Ouest Foire, avant d’être acheminés au lieu dudit regroupement.
L’équipe U17 du Sénégal est logée dans le groupe F de la Coupe du monde U17 de la FIFA Qatar 2026, aux côtés notamment de la Croatie.
La Coupe du monde U17 est prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.
Liste des joueurs convoqués
N° Prénoms Nom Clubs
1. ASSANE SARR NDANGANE FC
2. DAOUDA ALASSANE BA GENERATION FOOT
3. MAMADOU DIABATE GUEYE DIAMBARS FC
4. CHEIKH THIOR OSLO F.A
5. BACARY SAGNA ESPOIRS DE GUEDIAWAYE
6. CHEIKH DIENG DIAMBARS FC
7. MOMAR DIOP UNITED ACADEMIE
8. THIERNO SOW UNITED ACADEMIE
9. EL HADJI BABACAR DOUCOURE FC METZ (France)
10. LAMINE MBENGUE GENERATION FOOT
11. ALIOUNE BADARA NDIAYE DIAMBARS FC
12. EMILE NIAGA SADIO ESSAMAYE FC
13. MAURICE BIAYE ACADEMIE FOOT DAROU SALAM
14. MOUHAMED FAYE GENERATION FOOT
15. MOUSSA CISSE GENERATION FOOT
16. BOSS NDOYE TEUNGUETH FC
17. EL HADJI IBRAHIMA SOW DAKAR SACRE CŒUR
18. SOULEYMANE COMMISSAIRE FAYE BENENE SPORT
19. IBRAHIMA KONTE ACADEMIE GAMBINOS
20. ABABACAR SECK HLM DE DAKAR
21. SEGA FALL MBODJI GENERATION FOOT
22. MOUHAMED WAGNE DIAMBARS FC
23. IBRAHIMA DIONE HLM DE DAKAR
24. MAMOUR CISSE ASC LES JARAAF DE DAKAR
25. CHEIKH OUMAR SY CASTORS FC
À cet effet, 25 “Lionceaux” sont convoqués pour ce regroupement. Ils sont attendus le 24 septembre 2026 à partir de 09h00 à l’ancien siège de la Fédération, à Ouest Foire, avant d’être acheminés au lieu dudit regroupement.
L’équipe U17 du Sénégal est logée dans le groupe F de la Coupe du monde U17 de la FIFA Qatar 2026, aux côtés notamment de la Croatie.
La Coupe du monde U17 est prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.
Liste des joueurs convoqués
N° Prénoms Nom Clubs
1. ASSANE SARR NDANGANE FC
2. DAOUDA ALASSANE BA GENERATION FOOT
3. MAMADOU DIABATE GUEYE DIAMBARS FC
4. CHEIKH THIOR OSLO F.A
5. BACARY SAGNA ESPOIRS DE GUEDIAWAYE
6. CHEIKH DIENG DIAMBARS FC
7. MOMAR DIOP UNITED ACADEMIE
8. THIERNO SOW UNITED ACADEMIE
9. EL HADJI BABACAR DOUCOURE FC METZ (France)
10. LAMINE MBENGUE GENERATION FOOT
11. ALIOUNE BADARA NDIAYE DIAMBARS FC
12. EMILE NIAGA SADIO ESSAMAYE FC
13. MAURICE BIAYE ACADEMIE FOOT DAROU SALAM
14. MOUHAMED FAYE GENERATION FOOT
15. MOUSSA CISSE GENERATION FOOT
16. BOSS NDOYE TEUNGUETH FC
17. EL HADJI IBRAHIMA SOW DAKAR SACRE CŒUR
18. SOULEYMANE COMMISSAIRE FAYE BENENE SPORT
19. IBRAHIMA KONTE ACADEMIE GAMBINOS
20. ABABACAR SECK HLM DE DAKAR
21. SEGA FALL MBODJI GENERATION FOOT
22. MOUHAMED WAGNE DIAMBARS FC
23. IBRAHIMA DIONE HLM DE DAKAR
24. MAMOUR CISSE ASC LES JARAAF DE DAKAR
25. CHEIKH OUMAR SY CASTORS FC
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