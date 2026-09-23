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Préparation Coupe du monde U17 Qatar 2026 : 25 “Lionceaux” convoqués pour le regroupement



Préparation Coupe du monde U17 Qatar 2026 : 25 “Lionceaux” convoqués pour le regroupement
L’équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal poursuit sa préparation en régime d’internat du 24 au 27 septembre 2026 à l’Institut Diambars de Saly.

À cet effet, 25 “Lionceaux” sont convoqués pour ce regroupement. Ils sont attendus le 24 septembre 2026 à partir de 09h00 à l’ancien siège de la Fédération, à Ouest Foire, avant d’être acheminés au lieu dudit regroupement.

L’équipe U17 du Sénégal est logée dans le groupe F de la Coupe du monde U17 de la FIFA Qatar 2026, aux côtés notamment de la Croatie.

La Coupe du monde U17 est prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.


Liste des joueurs convoqués 


N° Prénoms             Nom Clubs

1. ASSANE SARR     NDANGANE FC

2. DAOUDA ALASSANE BA   GENERATION FOOT

3. MAMADOU DIABATE GUEYE   DIAMBARS FC
4. CHEIKH THIOR                        OSLO F.A

5. BACARY SAGNA ESPOIRS DE GUEDIAWAYE

6. CHEIKH DIENG DIAMBARS FC

7. MOMAR DIOP  UNITED ACADEMIE

8. THIERNO SOW UNITED ACADEMIE

9. EL HADJI BABACAR DOUCOURE FC METZ (France)

10. LAMINE MBENGUE GENERATION FOOT

11. ALIOUNE BADARA NDIAYE DIAMBARS FC

12. EMILE NIAGA SADIO ESSAMAYE FC

13. MAURICE BIAYE ACADEMIE FOOT DAROU SALAM

14. MOUHAMED FAYE GENERATION FOOT

15. MOUSSA CISSE GENERATION FOOT

16. BOSS NDOYE TEUNGUETH FC

17. EL HADJI IBRAHIMA SOW DAKAR SACRE CŒUR

18. SOULEYMANE COMMISSAIRE FAYE BENENE SPORT

19. IBRAHIMA KONTE ACADEMIE GAMBINOS

20. ABABACAR SECK HLM DE DAKAR

21. SEGA FALL MBODJI GENERATION FOOT

22. MOUHAMED WAGNE DIAMBARS FC

23. IBRAHIMA DIONE HLM DE DAKAR

24. MAMOUR CISSE ASC LES JARAAF DE DAKAR

25. CHEIKH OUMAR SY CASTORS FC 
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Moussa Ndongo

Mercredi 23 Septembre 2026 - 22:25


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