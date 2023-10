Enseignement du Soninké dans les universités sénégalaises: le président de l'AJTAS se réjouit et appelle à la sensibilisation

Le président de l'Association des journalistes techniciens et animateurs Soninké (AJTAS), Arona Fall, par ailleurs, journaliste au Groupe futurs médais, s'est réjoui de la décision du gouvernement sénégalais d'instaurer l'enseignement de la langue dans les universités cette année. Il a appelé les parents à sensibiliser leurs enfants, lors d'une conférence samedi à Dakar.



« Le but de la rencontre aujourd’hui c’était d’organiser une conférence qui est la première de l’Association des journalistes animateurs et techniciens en langue Sonniké. Cette association a été mise en place en novembre 2022, dont l’objectif est de promouvoir la langue et la culture Sonniké. Mais également d’accompagner nos autorités locales comme nationale dans le développement du pays», a dit M. Fall, face à la presse.



« Aujourd’hui donc on a convoqué toute la communauté Sonniké notamment les linguistes qui ont fait des travaux extraordinaires dans ce domaine. C’est un moment important pour nous en tant que journaliste de participer à la promotion de cette langue, surtout dans un contexte aujourd’hui que l’Unesco vient de décréter le 25 septembre comme journée mondiale de la langue Sonniké », a souligné le président de l'AJTAS, ajoutant que « l'Etat du Sénégal, à partir de cette rentrée scolaire, va enseigner la langue Sonniké dans les écoles.



Il a saisi cette occasion pour de lancer un appel à tous led parents et aux membres et à la communauté Sonniké de « sensibiliser leurs enfants à apprendre la langue Sonniké. Mais aussi aux journalistes et autres qui ne savent pas écrire la langue Sonniké de retourner dans les écoles».



Parrain de la Conférence sur l'enseignement et l'écriture de la langue Soninké, Ousmane Diagana, président de l’Association pour la promotion de la langue soninké (Aps) est revenu sur les progrès réalisés dans le domaine dans la sous-région. « Dans tous les domaines, l’enseignement du Sonniké a commencé à partir de 1979 et les écoles ont été ouvertes en 81-85 ensuite ça a été arrêté. Mais le nouveau gouvernement a décidé de le réouvrir à partir de cette rentrée scolaire 2023-2024. Je sais que la même chose se passe au Mali et la particularité au Mali c’est que la langue Sonniké a été carrément considérée comme une langue officielle ».



M. Diagana a informé que « la dernière Constitution (du Mali) a érigé la langue Sonniké au même titre que la langue française. « Nous notre objectif au titre de l’APS c’est que nos pays travaillent à la promotion mais également a l’officialisation de toutes les langues en particularité la langue Sonniké».