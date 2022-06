Enseignement: le G7 attend le paiement effectif de la nouvelle indemnité spéciale complémentaire pour lever son mot d’ordre

Le gouvernement, représenté par le ministre des Finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo, et ses collègues Mamadou Talla (Education nationale), Dame Diop (Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage et Insertion, ainsi que le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions), Samba Sy, et de la Fonction Publique ont rencontré, mardi, jusque tard dans la soirée les syndicats d’enseignants les plus représentatifs de l’enseignement (G7), pour des corrections avec la Direction de la Solde sur les augmentations annoncées.



Après la rencontre du lundi 30 mai, le gouvernement avait pris la décision de corriger les erreurs sur les nouveaux bulletins de salaire des enseignants, conformément aux termes de l'accord de février dernier. En effet, le gouvernement et les syndicats d’enseignants se sont rencontrés mardi pour une validation des simulations effectuées par les services du ministère des Finances et du Budget.



Un travail de simulation pour chaque enseignant a été fait par les services de la solde et partagé aux syndicats représentatifs d'enseignants. Les deux parties prenantes, gouvernement et G7 ont poursuivi les corrections sur les bulletins de salaires au cas par cas pour plus de 89.000 agents de l’enseignement.



Les syndicalistes attendent le paiement effectif de la nouvelle indemnité spéciale complémentaire avant toute levée du mot d’ordre. « On a pas envisagé pour le moment la suspension du mot d’ordre. Celui-ci sera suspendu quand les écarts constatés seront effectivement virés dans les comptes bancaires des enseignants », a affirmé Hamidou Diédhiou, Secrétaire général national du Sels.



Lundi 30 mai, le ministère des Finances et du Budget avait reconnu avoir commis une erreur de la part de la Direction de la solde concernant l’application de l’accord signé avec les syndicats d’enseignants du G7 en ce qui concerne la hausse des salaires.



Abdoulaye Daouda Diallo avait indiqué que la Direction de la Solde va travailler sur le paiement du différentiel noté sur chaque bulletin de salaire afin de corriger les manquements, à travers une formule financière dénommée "indemnité spéciale complémentaire –mai 2022". Cette indemnité devrait être payée à travers une émission spéciale avant la fin de la semaine.