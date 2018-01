Enseignement supérieur : L’Université virtuelle du Sénégal en eau trouble

«En première année, nous avons débuté au mois d’aout. Le Premier semestre s’est fait le 19 décembre 2016 après, on est resté 4 mois pour faire le deuxième semestre», a déploré un étudiant de l’UVS au micro de Sud Fm.



Selon lui, les étudiants de cet établissement n’ont pas les mêmes chances que leurs camarades des autres universités et pour cause, déclare-t-il, «un étudiant qui a obtenu son bac en 2016 et qui a été orienté à l’UVS, et un autre qui a son diplôme en 2017 orienté à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), on est en 2018 et ils sont au même niveau».



Concernant les défaillances techniques, l’étudiant indique que des couacs interviennent en plein cours à cause des aléas de la plateforme. Celle-ci a tendance parfois «à rejeter» un apprenant s'il n’est pas authentifié alors que ce dernier est en plein cours. Ce qui ce qui fait que, explique-t-il, «vous devez vous déconnecter et vous reconnecter. Et si le tuteur ne comprend pas, il peut se dire que l’étudiant est indiscipliné». S’y ajoute que les baffles leur permettant d’entendre le prof ne sont pas toujours fonctionnels.



La connectivité est aussi pointé du doigt puisque, avec les 4G qui leur sont octroyés à chaque fin du mois, ils affirment ne pas être en mesure d'effectuer correctement les recherches supplémentaire d’usage vue la rapidité avec laquelle la nouvelle plateforme épuise leur connexion.

Le responsable des UVS a été contacté en vain par nos confrères.