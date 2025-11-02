Enseignement supérieur : le personnel de l'ISEP Matam réclame l'équité salariale et menace

​Le Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, section Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP) Matam (nord-est), exige une revalorisation des salaires et un traitement équitable par rapport à leurs homologues des autres ISEP du pays. Le personnel dénonce un manque de considération flagrant et une situation de détresse qui s'est aggravée depuis le lancement de l'institut en 2016.



​La principale doléance porte sur les disparités salariales jugées inacceptables. Le personnel Gestionnaire Technique et des Services (PGTS) de l'ISEP Matam affirme être payé à la moitié du salaire de ses collègues à Thiès (70 Km de Dakar), et ce, à compétences, diplômes, postes et responsabilités égales.



​« À Matam, l'autorité, en l'occurrence la directrice, refuse catégoriquement d'appliquer pour ses agents, cette grille-là... Sommes-nous moins méritants que nos collègues de Thiès ? », s'est interrogé leur porte-parole.

​

Cette situation a conduit à une vague de démissions du personnel administratif depuis 2016, y compris après le passage de Contrat à Durée Déterminée (CDD) à Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Les agents expliquent ce phénomène par l'absence de toute revalorisation salariale lors de la titularisation.



​Au-delà de la question salariale, le personnel déplore également l'état des travaux de construction lancés en 2021 qui « peinent à sortir de terre », contrastant avec la situation de détresse de ceux qui gèrent et assurent le fonctionnement quotidien de l'institut.



​Le syndicat pointe du doigt ce qu'il considère comme un blocage administratif concernant les décrets d'application très attendus depuis 2023. Selon eux, ces textes sont bloqués parce qu'ils ont été conçus sans la participation des acteurs concernés, qu'il s'agisse du Personnel Enseignant et de Formation (PEF) ou du PGTS.



​« Aucun acteur... n'a été convié à l'élaboration de ces décrets-là. À ce titre, nous interpellons notre ministre de tutelle, le professeur Daouda Ngom », a déclaré le syndicat, sur iradio.



​Soutenu par les enseignants de l'Institut, le PGTS a déposé un préavis de grève pour forcer les autorités à réagir. Le personnel de l'ISEP Matam envisage désormais de boycotter les examens certificatifs si l'État ne répond pas rapidement à leurs revendications. L'urgence est donc de mise pour les ministres de tutelle afin d'éviter une perturbation majeure du calendrier universitaire à Matam.