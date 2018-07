Entreprenariat : l’UVS et le PSE-J procèdent à la signature d’une convention pour...

La convention vise aussi à offrir un programme complet de formations à de futurs entrepreneurs en leur fournissant une compréhension approfondie du contexte économique sectoriel national, régional voire international.



A travers cette convention, l’UVS et le PSE-J s’engagent dans la mise en œuvre de programmes de formation ainsi qu’à la délivrance de certificats et diplômes d’entrepreneur manager dans les domaines porteurs de croissance de l’économie sénégalaise.

L’ensemble des formations proposées à travers ce projet s’adresse aux jeunes de niveau Licence 2 ou équivalent au moins, disposant d’une idée de projet et souhaitant créer leur propre entreprise. Elles comportent des unités d’enseignement en entreprenariat et en formation technique et professionnelle auxquelles s’ajoutent l’accompagnement à la réalisation de business plan de façon collective et individuelle, en formation tutorée et accompagnée sur site.



Le terrain professionnel permettra de valider le stage obligatoire prévu dans la maquette pédagogique. L’année académique se déroulera sur 2 semestres à raison de 15 semaines de formation par semestre. Un comité de suivi désigné par les parties mettra en œuvre les modalités de contrôle des connaissances, de préparation et de suivi des stages en entreprise, d’accompagnement à la réalisation des business plans et des rapports de stages, et de délivrance de certificats et/ou diplômes.