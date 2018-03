Entrepreneuriat des jeunes au Sénégal : Lancement du projet de la capture du Dividende démographique vendredi

Les enjeux pour l’avenir du Sénégal sont de taille car il ne s’agit plus d’identifier les potentialités du pays ainsi que ses les points forts mais bien de créer et transformer les opportunités pour capturer au mieux cette valeur ajoutée pas assez exploitée que représente le dividende démographique.



Le dividende démographique expliqué : un pays dans lequel la part des jeunes dans la population augmente et le taux de fécondité diminue peut récolter les fruits d’un « dividende démographique », un phénomène de hausse de la productivité économique qui se produit lorsque le ratio de la population active par rapport au nombre de personnes à charge s’accroît.



L’UNFPA travaille avec des partenaires (notamment la société civile, les communautés et les gouvernements) pour encourager l’adoption de politiques propices à la réalisation de ce dividende. Ces politiques consistent notamment à améliorer l'accès à une éducation de qualité et à l’emploi, ainsi qu’à réaliser des investissements en faveur de la santé des jeunes, en particulier la santé sexuelle et reproductive.



Le débat du Dakar Business Hub : Comment mieux capturer le dividende démographique ? Ce sont lesdits enjeux et opportunités que qui vont être évoqués et débattus lors de la cinquième édition du Dakar Business Hub ce vendredi 16 mars 2018 à travers un débat autour du thème « Entrepreneuriat des jeunes au Sénégal : Enjeux et Opportunités pour la capture du Dividende

Démographique ».



Source : UNFPA