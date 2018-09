Environnement: à travers le monde, la société civile se mobilise pour le climat

Mettre fin au statu quo : c’est l’objectif de la journée mondiale d’action pour le climat, ce samedi 8 septembre. Près de 1 000 actions sont prévues, dans 96 pays, pour demander la fin des énergies fossiles et prôner le recours aux énergies vertes.





Aux Etats-Unis, les ONG s’attendent déjà à « la plus grande marche jamais vue sur la côte ouest à San Francisco ». D’autres rassemblements importants sont attendus aux quatre coins de la planète, notamment en Ukraine, en Australie, au Nigeria, ou encore en Colombie.



Cette journée mondiale d’action, soutenue par des dizaines d’ONG, est organisée en amont du Sommet mondial pour l’action climatique, qui se tiendra du 12 au 14 septembre à San Francisco. Il rassemblera des dirigeants et personnes du monde entier qui entendent agir pour protéger l'environnement.



Action citoyenne de grande ampleur

« Les grandes décisions viennent de la la société civile, qui se constitue en véritable contre-pouvoir face à des lobbies très structurés. Cette mobilisation a pour but de demander des comptes aux décideurs », explique Clémence Dubois, responsable des campagnes en France de 350.org, dont l’ambition est de constituer « un mouvement citoyen mondial pour relever le défi climatique. » L’ONG a par ailleurs recensé sur une carte intéractive toutes les manifestations qui auront lieu ce 8 septembre, en France et dans le monde.