Le Président Diomaye Faye ouvre de nouveaux appels à candidatures pour plusieurs postes publics

Selon un communiqué signé par le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, ces nouvelles procédures concernent notamment le poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Elles portent également sur la désignation des douze (12) membres du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).

Le pilotage immédiat de ces différents processus de sélection a été confié au Bureau Organisation et Méthodes (BOM), précise le communiqué.

Après le lancement, le 17 juillet 2026, de l’appel à candidatures pour le poste de Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a instruit l’ouverture de nouveaux processus de sélection pour plusieurs postes.