Cheikh Tidiane Sarr nommé directeur général de l’ARTP

Selon un communiqué signé par le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, cette nomination intervient à l’issue du processus d’appel à candidatures lancé le 17 juillet 2026 pour pourvoir le poste de Directeur général de l’ARTP.

Un processus de sélection conduit par le BOM

Le Comité de sélection, dirigé par le Directeur général du Bureau Organisation et Méthodes (BOM), était composé du Président du Collège de l’ARTP, de représentants de la Présidence de la République, de la Primature et du ministère des Télécommunications et du Numérique, ainsi que d’experts-conseillers.

À l’issue de ses travaux, le Comité a transmis au Chef de l’État son procès-verbal, daté du 24 août 2026.



Un spécialiste du numérique et des télécommunications

Ingénieur en Génie industriel et systèmes de télécommunications, Cheikh Tidiane Sarr dispose d’une expérience dans le management ainsi que dans les secteurs du numérique et des services financiers régulés.

Il prend désormais les rênes de l’ARTP, avec pour mission de poursuivre la régulation et le développement des secteurs des télécommunications et des postes au Sénégal.

Cheikh Tidiane Sarr est le nouveau Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Sa nomination a été officialisée ce jeudi 10 septembre 2026 par décret n° 2026-1605.