Epinglé pour des dépenses de prestige, l’ex-maire de Mantes-la-Jolie cite Macky Sall

Michel Vialay, ex-maire de Mantes-la-Jolie, une commune française, a été épinglé par un rapport sur des dépenses fastueuses. Il a offert des cadeaux de luxe à ses collaborateurs dont le président de la République sénégalais, Macky Sall.



Le rapport produit par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur sa gestion 2014-2019, a mis en évidence des « montants très substantiels » dépensés abusivement par l’ex-maire de la commune. Le document révèle des frais d’hôtel et des notes de restaurant exorbitants, en France comme lors de missions à l’étranger, notamment au Sénégal et au Maroc.



Des achats de vins, mais surtout de produits de luxe de la boutique Hermés sont également pointés du doigt. Des sommes importantes piochées dans la trésorerie municipale, poussant ainsi l’organe de contrôle à demander à Michel Vialay de rembourser près de 27.000 euros pour les exercices 2014 et 2015 et presque 25.000 euros pour les exercices 2016 et 2017.



Interrogé sur ses dépenses exorbitantes, M. Vialay a révélé aux enquêteurs, avoir offert en cadeau à sa cheffe de cabinet, au président d’honneur de l’Association sportive mantaise et au président de la République du Sénégal.



A Macky Sall, il lui a offert un carré et une étole de la marque Hermes. L'ex-édile a été aussi épinglé pour des dépenses faramineuses dans des hôtels 5 étoiles et des restaurants chics de Dakar.



Selon le document, il a dépensé dans un restaurant à Dakar 197 000 Fcfa pour un repas de langouste à deux. Ses frais de mission au Sénégal et au Maroc pour la période 2014-2018 dépassent 30.000 euros.



Son prédécesseur, Pierre Bédier qui a été décoré Officier de l'Ordre national du Lion par Macky Sall, a été reconnu coupable de « corruption passive et recel d'abus de bien sociaux ».