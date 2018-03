Equipe de France : Entre «conneries, «blague », Dugarry dézingue Pogba et Griezmann

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Paul Pogba traverse une période très compliquée. Plus titulaire indispensable à Manchester United, sur le banc et décevant après son entrée lors de la défaite de l'équipe de France contre la Colombie (2-3), le milieu de 25 ans fait l'objet de nombreuses critiques et beaucoup se demandent si l'ancien Turinois peut devenir le joueur extraordinaire annoncé depuis plusieurs années. Régulièrement, supporters et consultants s'interrogent sur le niveau de Pogba. En France, on se demande s'il pourra enfin devenir le leader des Bleus. Christophe Dugarry, lui, est apparu très énervé sur les ondes de RMC. Le champion du monde 98 s'est lâché sur le Mancunien, en taclant au passage Antoine Griezmann (27 ans). La raison de son courroux ? Une communication jugée pas du tout adaptée aux circonstances, notamment avec la Pogsérie diffusée sur Canal+, dans laquelle les deux hommes échangent sur leur relation.



C. Dugarry - «les journalistes ne sont pas supporters»



«Ils ne sont pas sérieux. Il y a quand même une phrase où Pogba explique à Griezmann : «Il ne faut pas qu'on s'emballe parce qu'on dit tellement de bien de nous, qu'on doit garder les pieds sur terre ». Alors avant tu dis ça, et après tu dis qu'on dit du mal de toi, pour finir par nous expliquer que les journalistes doivent te soutenir. Mais les journalistes ils ne sont pas supporters. C'est quoi cette idée de penser que les journalistes doivent te supporter. C'est à toi d'amener de la confiance», lance Dugarry en référence à la récente sortie de Griezmann qui demandait le soutien des journalistes.



Mais c'est loin d'être fini. L'ancien attaquant du FC Barcelone et du Milan AC dézingue ensuite le milieu de Manchester United. «Mais quand tu perds, quelle idée de faire une Pogsérie, signer un contrat avec Canal+ pour vendre ces conneries. Tu n'es plus titulaire avec Manchester, en équipe de France tu viens de perdre un match et tu nous passes cette émission qui n'a aucun sens. Tu as perdu, on te dit que tu n'es pas dedans, que tu es suffisant, que tu n'es pas concentré, tu n'es pas bien et tu nous fais tes Pogsérie. Il est où le délire ? C'est quoi l'idée de faire un truc comme ça ?», s'emporte Duga.



Des «conneries de Pogsérie»



Pas du tout fan de l'émission de Pogba sur la chaîne cryptée, on l'aura compris, le consultant ne comprend pas qu'un tel joueur puisse s'éparpiller. «Tu as perdu un match, tu as la tête dans le seau et là tu passes le dimanche soir dans ta petite émission : « Mon frérot, t'es mon gars sûr, faut qu'on nous soutienne, qu'on nous dise qu'on est beaux, qu'on est grands, qu'on est riches... » Tu viens de perdre 3-2 contre des Colombiens où tu as été absent pendant une heure. Est-ce qu'ils sont sérieux ?», poursuit-il. Et Dugarry demande l'intervention des proches des deux joueurs pour remettre un peu d'ordre : «Est-ce que quelqu'un de leur entourage va leur dire : « Arrêtez ! » Concentre-toi sur ton jeu, ton métier, sur ce que tu dois faire. Tu as un pays derrière toi et toi tu nous fais tes conneries de Pogsérie. C'est une blague » Se reconcentrer un peu plus sur le football pourrait en effet être la solution. Pogba aura tout le temps après sa carrière pour se lancer dans d'autres activités.



Source: Maxifoot