Equipe de France : Mbappé, Matuidi lui tire les oreilles

Auteur d'un doublé en Russie (3-1) mardi en match amical, l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé (19 ans, 12 sélections et 3 buts) a brillé. Conscient du talent de son partenaire, le milieu de terrain tricolore Blaise Matuidi (30 ans, 64 sélections et 9 buts) est prêt à être derrière son dos pour le pousser à apporter encore plus à cette équipe.



«Je le sens de mieux en mieux, c’est un phénomène, il est extraordinaire. Après, je suis un peu un vieux briscard, mais il faut parfois lui tirer les oreilles pour qu’il fasse encore plus d’efforts défensifs. On en rigole, mais durant la compétition, on aura besoin de ça. Offensivement, il est hors norme, mais il doit aussi faire ce travail en bloc et qu’il rentre dedans », a estimé Matuidi devant les médias.

Avec son talent, Mbappé devra être un atout précieux pour les Bleus lors de la Coupe du monde 2018.

Source : Maxifoot