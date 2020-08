Équipe de France : Nabil Fekir remplace Houssem Aouar

Le remplaçant d'Houssem Aouar chez les Bleus est connu : il s'agit de Nabil Fekir, son ancien coéquipier et capitaine à l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui au Betis Séville.



Pour rappel, Aouar a été testé positif au Covid-19 ce vendredi, et il a ainsi dû renoncer au match de Ligue 1 contre Dijon. Et donc au rassemblement de septembre de l'équipe de France, puisqu'il a été placé en quatorzaine. Il s'apprêtait à honorer sa première convocation avec les A.