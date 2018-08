Equipe du Sénégal : pourquoi coach Cissé doit injecter du sang neuf dans la tanière Après l'échec de la campagne russe, le sélectionneur national du Sénégal est dos au mur. Il doit au moins atteindre la finale de la Can 2019, s'il veut se maintenir à son poste. PressAfrik a tendu le micro à deux journalistes spécialisés pour recueillir leur avis sur la revue d'effectif que doit opérer Aliou Cissé en mi-août, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Nos deux interlocuteurs pensent que l'entraîneur des "Lions" doit se tourner vers la nouvelle génération pour offrir à des joueurs comme Krépin Diatta et Santy Ngom l'opportunité de briller. Décryptage !

Le Coach Aliou Cissé et ses protégés vont entamer leur opération rachat, face au Madagascar le 9 septembre 2018, après avoir été éliminés au premier tour de la Coupe du monde 2018. Une liste de 23 joueurs va être composée par le sélectionneur, qui devrait opérer plusieurs changements, selon les observateurs. Compte tenu des fâcheuses sorties de certains joueurs mécontents de leur statut de remplaçant en Russie. Les Fédéraux ont été très clairs avec Cissé : il faut au moins que le Sénégal arrive en finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019 organisée par la Cameroun.

Et même si Aliou Cissé bénéficie toujours du soutien de bon nombre de ses anciens coéquipiers en équipe nationale, d’autres « Lions » de la Génération 2000 comme El Haj Diouf et Hamdy Moustapha Faye sont là pour lui rappeler son obligation de résultat.



Du côté de la Direction technique nationale, on annonce des changements. Mais le dernier mot revient au sélectionneur, qui devra faire le choix de continuer avec son ossature actuelle, où tout simplement insuffler un coup de jeunesse à son groupe. L’un ou l’autre, les Sénégalais ne lui pardonneront pas, si leur équipe n’atteint pas la finale de la prochaine compétition continentale.



Après la victoire face à la Guinée équatoriale du 11 juin 2017 (3-0), les « Lions » se dirigent vers la deuxième journée qui leur mettra aux prises avec les « Baréas » de Madagascar le 9 septembre prochain. « La CAN 2019 sera un moment très important pour le football sénégalais. Nous irons là-bas pour faire la meilleure compétition. Je reste persuadé que le Sénégal va faire une bonne compétition», déclarait Aliou Cissé dans l’une des ses interviews post-Mondial 2018. Notre confrère du desk sport de la RFM, Youssouf Bodian pense que cette promesse du sélectionneur nationale n’a de chance de se réaliser que si les jeunes talents qui émergent sont pris en compte dans la confection des différentes listes qui précéderont les sorties de l’équipe nationale.



« Cette liste sera l’occasion pour Aliou Cissé de rouvrir son équipe parce qu’il a raté son rendez-vous du Mondial Russie 2018. Ce qu’il lui faut c’est de se mettre au parfum des jeunes afin qu’ils puissent continuer à long terme avec cette génération de 21 ans ou 23 ans à la limite», soutient –il.



Pour se faire le coach va devoir porter son choix sur les champions U20 qu’il aura en attaque. Parce qu’on a plus de problème à l’attaque que dans les autres secteurs de jeu, soulève le journaliste sportif de la Rfm. Mais aujourd’hui la perspective de cette liste c’est les joueurs qui ne sont jamais venus et qui pourront apporter un plus à l’équipe. « Il y a d’abord Ibrahima Niane à Metz qui a fait une très belle saison, déjà il a marqué une fois et Krépin Diatta qui est aussi le deuxième meilleur joueur en aller 2018. Le joueur Santy Ngom, lors des matchs avant la Coupe du monde, lui aussi il a fait ses preuves. La retraite Moussa Sow est une belle occasion pour le coach de faire ce changement. »

























































« Il doit se passer des services de Sadio, Kouyaté et… »

Youssouf Bodian affirme que tout le monde s’attend à un rafraîchissement de la tanière lors de la publication de la liste en mi-août. Mieux, il préconise un renouvellement radical de génération dans la tanière, en faisant appel aux jeunes qui ont fait leurs preuves à la Coupe du monde U20 et à la Can de la même catégorie. « Pour chaque compétition Joseph Koto (ancien sélectionneur des U20) prenait au moins 23 joueurs, et nous disposons de 46 joueurs qui ont joué au moins une Coupe d’Afrique et une Coupe du monde junior. Les joueurs que Aliou Cissé a pris lors des Jeux Olympiques de 2012, les Sadio Mané, les Kouyaté, c’est cette génération qui est là depuis longtemps et donc aujourd’hui on attend vraiment qu’il se passe de leurs services. Et qu’il essaie au moins avec ceux qui ont joué à la Can U20 et à la Coupe du monde U20 », suggère-t-il.



Boubacar Samb du journal « Les Echos », est du même avis que son confrère de la Rfm. Toutefois, il reconnait que Aliou Cissé n’est pas un adepte du changement. « C’est un gars qui mise trop sur la continuité. Même s’il faut peut-être ajouter Krépin Diatta dans le milieu, qui a marqué son club, malgré sa blessure il est revenu à la partie la semaine dernière. A part lui je propose Pape Seydou Ndiaye. Et entre Baye Omar Niass d’Everton et Ibrahima Niane de Metz, Cissé préfère le premier au deuxième parce qu’il le connait et c’est un joueur cadre. Sans omettre maintenant la révélation Niane et Habib Diallo qui a marqué l’autrefois 4 buts dans son club. Et Bouna Sarr qui a manifesté dernièrement son envie de rejoindre la sélection nationale. Et c’est un avant-centre convertit en latéral droit. Donc, il serait le pendant parfait de Sabaly même si Wagué n’est pas toujours titulaire.»



Ne plus miser sur Khadim Ndiaye et Diallo

Pour ce qui est de la cage de l’équipe nationale, la place de Khadim Ndiaye est sérieusement remise en question, après sa prestation moyenne à la Coupe du monde. Bodian opte également pour la jeune génération qui frappe à la porte. « Si on faisait la différence avec Abdoulaye Diallo qui était forfait, Gomis qui joue en équipe d’Italie pourrait aussi faire l’affaire sans oublier aussi Alfred Gomis qui est un jeune de plus de deux mètres, à qui il faut aussi donner sa chance », dit-il avant d’ajouter : « il ne faut pas toujours miser sur Khadim ou Abdoulaye Diallo, il faut donner la chance aux jeunes ».



Son confrère Boubacar Samb de « Les Echos » d’ajouter Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally) et Edouard Mendy qui a fait de belles saisons avec le Stade de Reims sur la liste.



Dans le secteur défensif, Samb pense que Kara Mbodj, est trop occupé par son avenir en club et sur le marché des transferts. Sans occulter le fait qu’il doit récupérer de sa blessure. Il propose de veiller aux performances du jeune défenseur qui évolue en Pologne. « On parle de Krépin Diatta, mais je pense qu’il faut aussi savoir qu’il y a des jeunes qui frappent à la porte de l’équipe comme Pape Djibril Diaw qui joue en Pologne, qui a le profil d’un défenseur moderne, qui est bon des deux pieds et qui a été aussi finaliste de la Coupe d’Afrique des U20 et il fait partie des joueurs les plus suivis en Europe », dit-il.





Retraite de Diafra Sakho ou pas. Le doute est permis. En effet, quelques jours après la Coupe du monde, certains médias ont fait état de la décision de l’attaquant de faire une croix sur l’équipe nationale. Sa maman l’aurait même soutenu dans cette décision. Après cette sortie officieuse de Sakho, des voix autorisées comme celles du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, et de son coéquipier en équipe nationale, Kara Mbodji, ont soutenu le contraire.



