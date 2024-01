Equipe nationale du Sénégal : le groupe presque au complet, Sabaly et Gana manquent à l’appel

Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal de football ont effectué, jeudi, à l’annexe de Diamniadio, leur cinquième séance d’entraînement en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (du 13 janvier au 11 février).



Le groupe d’Aliou Cissé est presque au complet. Cinq (5) « Lions » ont rejoint la Tanière ce jeudi. Il s’agit de Pape Matar Sarr (Tottenham), de Pathé Ciss (Rayo Vallecano), d’Abdallah Sima (Rangers Rangers) et Boulaye Dia (Salernitana) qui portent le nombre de joueurs à 25.



Deux (2) joueurs manquent encore à l'appel. Il s’agit de Youssouf Sabaly, Idrissa Gana Gueye.



La CAN 2023 se déroulera dans cinq villes et cinq stades de la Côte d’Ivoire. Il s’agit des stades Alassane Ouattara et Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, du stade de la Paix à Bouaké, du stade Amadou Gon Coulibaly dans la ville de Korhogo, du stade Laurent Pokou basé à San-Pedro et du stade Charles Konan Banny à Yamoussoukro.



Le stade Alassane Ouattara d’Abidjan accueillera le match d’ouverture et la finale.



Le Sénégal, champion d’Afrique en titre est dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie.

Les « Lions » du Sénégal joueront leur premier match contre les Scorpions de la Gambie, le 15 janvier à 14h GMT.

Le match d’ouverture est prévu le 13 janvier à 20h GMT entre le pays hôte la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau.