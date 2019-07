Équipe nationale : la Fédération met fin à la polémique sur le départ ou non de Aliou Cissé

Aliou Cissé a vu son salaire revalorisé

Le Sénégal restera pour au moins encore deux ans le seul grand pays d’Afrique à présenter un palmarès vierge de tout titre majeur, hormis quelques babioles comme la Coupe Amilcar Cabral, abolie en 2007. Dix-sept ans après la défaite face au Cameroun lors de la CAN 2002 organisée au Mali, les Lions de la Teranga ont échoué au Caire contre l’Algérie, ce qui n’a pas empêché les supporters de leur réserver un magnifique accueil lors du retour à Dakar.« Cela prouve que nous continuons à progresser et à avancer. Bien sûr, c’est une déception pour tout le monde, mais on ne va pas se décourager, au contraire », insiste Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).Les Lions de la Teranga passeront vite à autre chose, avec des matches amicaux en septembre et octobre, puis le début des qualifications pour la CAN 2021 en novembre, dans un groupe – Congo, Eswatini, Guinée-Bissau – largement accessible, et de la Coupe du monde 2022. Et sans surprise, l’avenir s’écrira avec Aliou Cissé, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2022 et vu son salaire revalorisé, puisqu’il touche 23 000 € par mois (15 millions FCFA).« Il n’y a aucune raison de ne pas continuer avec lui. Depuis sa nomination en février 2015, nous avons participé à deux CAN et à la Coupe du monde 2018. Notre objectif est bien sûr de remporter un jour la CAN, mais aussi d’assurer notre présence en phase finale de chaque compétition de manière régulière. Nous avons misé sur la stabilité », poursuit Senghor. Cissé, qui est le sélectionneur africain en poste depuis le plus longtemps, va repartir pour un tour, avec, sur sa feuille de route, l’obligation de faire au moins aussi bien que depuis plus de quatre ans.Senghor n’a pas envisagé une seule seconde de changer son staff technique, puisque la FSF travaille sur un projet durable. « Avec lui, on sait où on va. Les joueurs le connaissent. Prenez l’exemple de l’Allemagne : Joachim Low a été nommé en 2006, il est devenu champion du monde huit ans plus tard, et il n’a pas été limogé l’année dernière, après l’élimination de son équipe au premier tour de la Coupe du Monde », argumente Senghor dans un entretien accordé à Jeune Afrique. Aucun des vingt-trois joueurs présents en Égypte n’est âgé de plus de 29 ans (Gueye, Kouyaté, Ciss, Gassama), et l’effectif actuel, dans sa grande majorité, sera des prochaines campagnes.