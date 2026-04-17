Escroquerie au visa : L'État lance l'offensive contre le site pirate « Senevisa.com« 

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur met officiellement en garde le public contre la plateforme frauduleuse « Senevisa.com ». Ce site web, présenté de manière trompeuse comme un portail de délivrance de visas pour le Sénégal, est l'œuvre de faussaires cherchant à extorquer des fonds aux voyageurs. Les autorités précisent qu'aucune plateforme privée n'est habilitée à percevoir des frais ou à instruire des demandes de visa d'entrée et de séjour pour le pays.







Face à la multiplication des plaintes, les services de l'État ont saisi la justice afin de diligenter une enquête et d'obtenir la fermeture immédiate de ce site pirate. L'objectif est de neutraliser rapidement ce réseau de cybercriminalité qui nuit à l'image du Sénégal et porte préjudice aux demandeurs de bonne foi. Le ministère insiste sur le fait que la gestion des visas relève de la compétence exclusive des missions diplomatiques et des consulats du Sénégal à l'étranger.







La vigilance est donc de mise pour tous les usagers, qui sont invités à vérifier systématiquement la fiabilité des sources avant toute transaction financière en ligne. Le Gouvernement rappelle que toute modification officielle des procédures de délivrance de visa fera l'objet d'un communiqué public via les canaux institutionnels. Les voyageurs sont encouragés à se rapprocher uniquement des services consulaires officiels pour garantir la validité de leurs documents de voyage.

