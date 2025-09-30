Escroquerie immobilière à Mbour : une commerçante qui a vendu un terrain à 76 millions FCFA, traînée en justice

Une affaire présumée d'escroquerie immobilière portant sur 76 millions de FCFA sera jugée ce mardi devant le tribunal de Mbour (sur la petite côte. Mariama M., une commerçante de la Petite-Côte, est accusée d'avoir vendu en 2021 un terrain fictif de 9 hectares situé à Warang à Mamadou D.



Selon les faits rapportés, la prévenue avait organisé une visite de parcelles qui ne lui appartenaient pas pour convaincre l'acheteur potentiel. Séduit par l'offre, Mamadou D. a versé la somme convenue en trois tranches, contre la promesse de recevoir rapidement les documents administratifs. Des documents qui ne sont jamais parvenus à l'acheteur.



Après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre la commerçante, devenue injoignable pendant plusieurs années selon le journal L'Observateur, Mamadou D. a finalement déposé plainte en août 2025. Mariama M. a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour.



À la barre, la prévenue a nié toute intention frauduleuse, affirmant avoir tenté d'acquérir les terrains au nom de sa cliente sans succès. Elle a justifié son silence de quatre ans en déclarant avoir voulu rembourser Mamadou D. mais sans pouvoir le joindre. Elle a cependant admis avoir utilisé les 76 millions pour acheter d'autres terrains à Djilakh... inscrits en son nom propre.



Le procureur, peu convaincu par ces explications, a requis un an de prison ferme et 100 000 FCFA d'amende. La victime réclame quant à elle 90 millions de FCFA de dommages et intérêts. Le jugement a été mis en délibéré et est attendu dans la journée.