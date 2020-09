Escroquerie portant sur 2 millions 500 mille Francs Cfa, l'agent des domaines condamné à trois mois avec sursis

L'agent des Domaines, Gnagna Fatoumata Bintou Wane, comparaissait, mardi, devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. La dame divorcée et mère d'un enfant est poursuivie pour escroquerie. Selon l'économie des faits, effectué par le journal Source A, courant 2019, la prévenue a présenté à la partie civile Sena Thiebi Degla, deux terrains. L'un sis à Yène à 500 mille francs Cfa et l'autre à Castor à 4 millions de francs Cfa.



Après avoir versé un acompte de 2 millions 500 mille francs Cfa, le Sieur Degla n'est pas rentré en possession de "ses" terrains, l'un, sis à Castors faisant l'objet de litige. Au parloir, la mise en cause reconnaît les faits. "Le terrain de Yène est régularisé. Et le terrain de Castors, c'est un nommé Babacar Faye, qui me l'a vendu. Je voulais le muter à mon nom, mais je n'étais pas dans les dispositions de le faire, à cause de mes frais médicaux. Je suis malade. C'est la raison, pour laquelle j'ai décidé de vendre le terrain, pour couvrir les frais médicaux. Je ne savais pas que le terrain litigieux", soutient-elle.



Interrogée par la juge sur le prix du terrain situé à Castor et si, réellement, ce terrain lui appartient, la dame Wane souffle: "malheureusement , j'ai égaré l'acte de vente du terrain de Castor, lors de mon déménagement. J'ai contacté Babacar pour un duplicata, mais j'ai fait une crise, entre temps ".



La partie Civile réclame la somme de 7 millions de francs CFA, tandis que le Parquet requis l'application de la loi pénale. Selon Source A, la dame Wane a été finalement reconnue coupable du chef d'escroquerie. Le Tribunal l'a condamnée à trois mois avec sursis. En sus de sa peine, elle doit payer au plaignant la somme de trois millions de francs Cfa.