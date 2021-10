Espagne: Lucas Hernandez convoqué le 19 octobre pour choisir le centre pénitentiaire où il va purger sa peine

Placé en garde à vue pour violences conjugales puis ayant vu le procureur requérir 7 mois d'emprisonnement à l'époque en 2017, Lucas Hernandez (25 ans) pensait être libéré de cette affaire dans laquelle il se serait battu avec sa femme. Néanmoins, AS explique aujourd'hui que le tribunal correctionnel numéro 32 de Madrid vient de demander son incarcération. Le champion du monde est invité à comparaître devant la cour le 19 octobre 2021 à 11h, afin d'entrer de manière volontaire dans le centre pénitentiaire de son choix.



Condamné à l'époque à réaliser 31 jours de travaux d'intérêt général il aurait désobéi à l'ordre du juge et l'administration de justice espagnole a relancé l'enquête. La défense de Lucas Hernandez a fait appel de cette décision, mais le joueur devra se rendre personnellement à Madrid. L'enquête étant réglé, le joueur saura s'il ne rentrera pas en prison où s'il doit y rester pendant quelques jours. Soit le temps que son appel soit examiné ou non.