Espagne : Ronaldo dépasse la barre des 300 buts

288 matches pour atteindre les 300 buts, c'est mieux que Messi

Après six saisons et surtout seulement 288 matches avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 300 buts sous les couleurs merengue. Ils ne sont pas légion à l'avoir fait pour un même club. Surtout aussi vite. Par exemple, son rival du Barça, Lionel Messi, avait dû attendre son 365e match pour y parvenir même s'il ne faut pas oublier que l'Argentin a débuté sa carrière au FC Barcelone et a mis quelques saisons avant d'affoler les compteurs. Quand il est arrivé à Madrid en 2009, CR7 était, lui, déjà une star à Manchester United et avait déjà un Ballon d’Or à son tableau de chasse. Dès son premier exercice, il a mis la barre très haut (26 buts en Liga, 7 en C1…)



1,04 but par match : Raul et Di Stefano peuvent trembler

Depuis son arrivée au Real Madrid, Cristiano Ronaldo tourne à plus d'un but par match ! Une allure exceptionnelle qui lui permet de fondre à vitesse grand V sur les buteurs mythiques de la Maison Blanche. Le Portugais est déjà le troisième meilleur réalisateur du Real Madrid dans l'histoire. Il n'y a plus que deux noms devant lui et pas n'importe lesquels : Alfredo Di Stéfano et Raul. Les deux légendes madrilènes devraient cependant rapidement voir le Ballon d'Or les dépasser. Aujourd’hui, Di Stéfano possède seulement sept buts de plus (307 en 396 matches) alors que Raul s'est arrêté à 323 réalisations (en 741 rencontres). Juste une question de temps pour Ronaldo.

La Liga, son terrain de chasse privilégié

Il n'y a qu'une compétition où Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à frapper avec le Real Madrid : le Mondial des clubs (0 but en deux matches). Anecdotique. Car que ce soit en Ligue des champions (60 buts en 59 matches) ou en Copa del Rey (21 buts en 28 rencontres) et Supercoupe d'Espagne (3 buts en 6 matches), il se montre redoutable. Une scène lui permet de faire encore un peu plus fort : la Liga. Dans le championnat espagnol, il a marqué 214 buts en 192 apparitions. Hallucinant…

55 penalties, mais aussi 24 coups francs et 46 buts hors de la surface

Ses détracteurs l'appellent "Penaldo" pour sa tendance à gonfler ses statistiques avec les penalties. Alors oui, CR7 marque quand même 18% de ses buts sur ce coup de pied de réparation (55 buts). Mais déjà, il faut les mettre. Surtout, Ronaldo ne se résume pas ça. Il a aussi réussi à planter 24 coups francs directs (8% de ses réalisations). Et il fait aussi briller sa frappe puissante régulièrement : 46 de ses 300 buts ont été marqués de l'extérieur de la surface, soit 15,3% de ses réalisations avec le Real. Quelque chose à redire ?

Il frappe contre les grands

Si vous pensez que Cristiano Ronaldo frappe contre les petits, vous allez tomber de haut. Savez-vous qui sont les trois adversaires contre qui l’ancien Mancunien a le plus marqué ? Derrière le FC Séville (18 buts), on trouve… l'Atlético Madrid (15 buts) et le FC Barcelone (15 buts), rien que cela. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il a plus souvent croisé leur route... mais ça montre aussi qu’il ne passe pas souvent à côté des grands rendez-vous.

300 - Cristiano Ronaldo has scored his 300th competitive goal with Real Madrid. Ray. pic.twitter.com/o4bvHjXzcz — OptaJose (@OptaJose) 8 avril 2015

31% de ses buts ne sont pas du pied droit Son pied fort fait régulièrement mal aux arrière-gardes adverses. Cependant, Cristiano Ronaldo marque aussi autrement. Avec 41 buts de la tête, 52 du pied gauche et un de la poitrine, CR7 a inscrit 94 buts, soit plus de 31% de ses buts. Il n'a pas vraiment de point faible.