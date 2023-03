Espagne: le FC Barcelone inculpé pour corruption arbitrale

La justice espagnole a inculpé (l'équivalent d'une mise en examen en France) le FC Barcelone, des ex-dirigeants du club et l'ex-responsable arbitral José Maria Enriquez Negreira pour « corruption », « abus de confiance » et « faux en écritures de commerce » dans l'affaire des versements d'argent suspects du club catalan vers l'ancien vice-président des arbitres, a annoncé vendredi un tribunal de Barcelone.



Ces poursuites, décidées par le parquet de Barcelone, visent notamment le Barça en tant que personne morale, ainsi que deux de ses ex-présidents, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell. Cette enquête a été ouverte en mai dernier.



Le club catalan est accusé d'avoir versé de 2001 à 2018 environ 6,6 millions d'euros à José Maria Enriquez Negreira, via sa société Dasnil, pour s'assurer d'arbitrages « neutres ».



Interrogé sur cette affaire lors d'un événement public, le 7 mars, l'actuel président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait réaffirmé l'innocence du club, en expliquant que « le Barça n'a jamais acheté un arbitre ni tenté de le faire ».