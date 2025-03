Est de la RDC: HRW s'inquiète des pressions exercées contre des activistes et journalistes

Human Rights Watch (HRW) s'inquiète du rétrécissement de l'espace civique dans les zones contrôlées par le M23. Dans un rapport diffusé mardi 11 mars, l'ONG de défense des droits humains affirme que ces hommes soutenus par le Rwanda ont procédé à de nombreuses pressions et arrestations d'activistes de la société civile et journalistes, allant jusqu'à assassiner certains d'entre eux. Une méthode déjà appliquée dans les zones occupées par le M23 et qui se généralise aujourd'hui dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, et ce parfois avec l'aide du Rwanda.



Le rapport de Human Rights Watch (HRW) note que « le M23 a depuis longtemps recours à des menaces et à l'intimidation pour restreindre l'accès de la population à l'information et étouffer les voix critiques ». Et depuis la prise de Goma fin janvier, puis de Bukavu en février, les pressions à l'encontre des activistes, des journalistes et des réfractaires se sont multipliées. Ceux qui tentaient de s'échapper par le Rwanda n'y ont pas échappé, précise Clémentine de Montjoye, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch :



« Dans les plusieurs cas de détentions que nous avons documenté, nous avons noté que plusieurs personnes ont été battues. Dans le cas de la personne qui a été transférée par les autorités rwandaises au M23, le porte-parole du M23 Lawrence Kanyuka, nous a confirmé que les M23 avaient demandé à ce que cette personne soit détenu puis transférée, et ce pour son travail sur le conflit, qu'ils considéraient contre le M23. »